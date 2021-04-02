Первое заседание Руководящего комитета проекта «Бюджетирование в соответствии с ЦУР для преобразования занятости в Монголии»

CentralAsia (MNG) - Пандемия Covid-19 легла беспрецедентным бременем на экономику Монголии, особенно на малые и средние предприятия и трудоемкие отрасли. Кроме того, пандемия может подорвать усилия Монголии по достижению ЦУР и оказать разнообразное воздействие на уязвимые группы, включая молодежь, инвалидов и женщин.

В это критическое время в декабре 2020 года был запущен проект технической помощи для поддержки бюджета Европейского союза в размере 50,8 млн евро. Проект «Бюджетирование в соответствии с ЦУР для преобразования занятости в Монголии» направлен на поддержку эффективного, подотчетного и оперативного предоставления государственных услуг в секторе труда и занятости, а также укрепление систем управления государственными финансами для ускорения реализации ориентированной на результаты политики, основанной на фактах, а также планирования и поддержки институционального потенциала системы.

Проект реализуется ПРООН в Монголии в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Международной организацией труда и рассчитан на 3,5 года. Мероприятия по проекту будут тесно связаны с поддержкой стратегических планов Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Руководящий комитет под сопредседательством Министерства труда и социальной защиты, Европейского Союза и ПРООН, а также представители ключевых агентств и организаций правительства Монголии начали первое заседание виртуального обзора и одобрения Годового плана работы на 2021 год.

«Одним из ключевых приоритетов Министерства труда и социальной защиты является переход от социальной защиты к труду. Мы рады, что результаты проекта соответствуют этому приоритету. В частности, решающее значение имеет содействие занятости молодежи через профессиональное образование. Цель проекта - поддержка занятости уязвимых групп, включая людей с ограниченными возможностями и женщин, согласована с ЦУР 10, которая направлена на сокращение неравенства. Я рада, что сегодня являюсь сопредседателем заседания Руководящего комитета проекта», - сказала г-жа Ариунзаяа Аюуш, министр труда и социальной защиты во время вступительного слова.

Г-н Траян Христеа, посол ЕС в Монголии, подчеркнул, что «Европейский Союз готов постоянно поддерживать Монголию в эти трудные времена пандемии. Мы с нетерпением ждем расширения политического диалога и сведения к минимуму дефицита финансирования реформ за счет прочного и скоординированного партнерства. Желаю всем партнерам набраться энергии и энтузиазма для успешной реализации этого проекта».

«Межсекторальное сотрудничество и координация всех участвующих институтов, указанных в плане реализации проекта, имеют решающее значение для успеха проекта из-за его сложности и характера ожидаемых реформ. Как надежный партнер и координатор решений по развитию в Монголии, ПРООН по-прежнему привержена работе со всеми нашими партнерами для обеспечения успешной реализации проекта», - заявила Постоянный представитель ПРООН Элейн Конкиевич.

В рамках программы бюджетной поддержки на сумму 50,8 млн евро, подписанной Европейским союзом и правительством Монголии в мае 2020 года, первая выплата в размере 16 млн евро (53 млрд тугриков) была получена правительством Монголии в октябре 2020 года. Эта программа бюджетной поддержки, новый проект «Бюджетирование в соответствии с ЦУР для преобразования занятости в Монголии», запущенный в декабре 202 года, дополняет усилия правительства Монголии по решению социально-экономических проблем, связанных с COVID-19. Проект направлен на поддержку занятости и продвижение достойной работы, а также на улучшение систем управления государственными финансами через бюджетные инициативы, ориентированные на результаты, как прямой вклад в достижение Целей устойчивого развития.

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