Монголия и Куба выступают за укрепление двусторонних связей

CentralAsia (MNG) - Официальные источники сообщили в четверг, что власти Монголии и Кубы выступают за укрепление двусторонних связей.

Посольство Кубы в Монголии отметило, что вице-президент Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Салдан Одонтуяа приняла посла Кубы Рауля Дельгадо Консепсьона на встрече, на которой они рассмотрели деятельность, разработанную в прошлом году по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между их правительствами, -сообщает Prensa Latina.

Обе стороны согласились продолжить работу по расширению сотрудничества между законодательными органами.

Дельгадо Консепсьон поблагодарил парламент и правительство Монголии за их поддержку борьбы, которую Куба ведет против блокады Соединенных Штатов, и ратифицировал приглашение своим лидерам посетить Кубу, как только международная ситуация из-за пандемии Covid-19 улучшится.

Дипломат предоставил Одонтуяа обновленную информацию о политической и социальной ситуации на Кубе, а также об основных действиях в борьбе с Covid-19 и разработке кубинских вакцин-кандидатов.

Кроме того, они обменялись мнениями по другим темам, таким как туризм, дружеские отношения между двумя народами, женское лидерство и сектор здравоохранения.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения