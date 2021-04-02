Монгольская католическая церковь готовится к Пасхе в условиях пандемии

CentralAsia (MNG) - По словам епископа Джорджио, апостольского префекта Улан-Батора, служить 1300 католикам Монголии непросто на фоне закрытия территорий, вызванных ограничениями, связанными с коронавирусом Covid-19.

Крошечная католическая община в Монголии живет сильным духовным единением по мере приближения Пасхи, несмотря на ограничения пандемии Covid -19, -пишет Робин Гомес на ватиканском сайте Vatican News.

«Есть печаль, но и много надежды. Люди едины и готовы столкнуться с трудностями », - сказал итальянский епископ Джорджио Маренго, апостольский префект Улан-Батора, столицы огромной центральноазиатской страны. Чтобы обучать свою паству и поддерживать тесный контакт со своей паствой, он и его миссионеры прибегают к социальным сетям.

Хотя пандемия вызвала закрытие культовых сооружений и полное прекращение религиозных собраний, 46-летний епископ сказал, что верующие по-прежнему будут переживать Пасху, полную любви и надежды.

Это было явно заметно по тону его голоса, когда он объяснил Vatican News, что среди верующих есть немного печали, но в то же время они хорошо понимают чрезвычайную ситуацию и знают, как объединиться и противостоять трудностям с «a дух сплоченности».

Епископ-миссионер Консолаты сказал, что они транслируют Святую Мессу в прямом эфире, чтобы компенсировать трудности, вызванные ограничениями. Кроме того, «мы ходим в гости к семьям в их дома и иногда совершаем там Евхаристию. Это становится домашней мессой», - сказал епископ Маренго.

Католическая церковь Монголии в Улан-Баторе состоит всего из 1300 католиков, которые живут в 8 приходах, 5 из которых находятся в столице, а остальные — за ее пределами.

Огромная страна, в пять раз превышающая Италию, населена немногим более 3,3 миллионов человек. Несмотря на малочисленность, епископ Маренго сказал, что священникам и миссионерам нелегко ухаживать за маленькой паствой. «Благодаря творчеству, - сказал он, — были созданы новые системы, чтобы оставаться рядом с каждым верующим».

«Мы дали жизнь некоторым катехизисам, которые лучше подходят для чрезвычайных ситуаций, таких как нынешняя». Апостольская префектура организовала группы из пяти человек — максимальное количество, разрешенное ограничениями Covid-19. Катехизаторы, снабженные письменными текстами и видео, выходят и служат этим группам.

Всего 29 лет назад Церковь в Монголии смогла открыто возобновить евангелизацию. До этого в стране 7 десятилетий находился жесткий коммунистический режим, -уточнил Vatican News. Первые католики, вступившие в контакт с новыми миссионерами, буквально основали первые католические общины.

Епископ Маренго сказал: «Мы чувствуем, что находимся в ситуациях, описанных в Деяниях Апостолов, именно потому, что мы все еще находимся в начале, на стадии первого провозглашения Евангелия, в социальной структуре, которая имеет другие религиозные ссылки».

Ватикан доверил новую миссию Монголии Конгрегации Непорочного Сердца Марии (CICM, широко известной как «Миссионеры Шеута»). Филиппинский священник отец Венцеслао Падилья руководил двумя товарищами-миссионерами, которые начали миссию в 1992 году.

К 1996 году отец Падилья и 150 прихожан присутствовали на освящении первого католического храма в Монголии. Он был рукоположен в качестве первого епископа Монголии 29 августа 2003 года в соборе Святых Петра и Павла в Улан-Баторе.

Епископ Падилья скончался 25 сентября 2018 года. 2 апреля 2020 года Папа Франциск назначил епископа Маренго главой Апостольской префектуры Улан-Батора. 26 апреля 2018 года Папа Франциск назначил мальтийского архиепископа Альфреда Сюереба апостольским нунцием в Монголии и Южной Корее.

Джорджио Маренго , IMC (7 июня 1974 г.) — римско-католический прелат итальянского происхождения , который со 2 апреля 2020 года является апостольским префектом Апостольской префектуры Улан-Батор , структура Римско-католической церкви в Монголии . С этой даты он также был назначен титулярным епископом Кастры Северианы.

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