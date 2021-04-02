Компания «Masdar» начала строительство первой ветряной электростанции в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - 1 апреля текущего года состоялась церемония закладки первого камня в строительство ветряной электростанции в Зарафшанском районе Навоийской области эмиратской компанией «Masdar», одной из ведущих международных компаний по развитию возобновляемых источников энергии. Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.



В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков – посредством видеоконференцсвязи из студии в Бухаре, генеральный директор «Masdar» Мохамед Джамиль аль-Рамахи, руководство министерства энергетики и АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Также с обращениями выступили министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бин Мухаммад аль Мазруи и министр индустрии и передовых технологий ОАЭ Султан аль Джабер.

В рамках мероприятия между компанией «Masdar», Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством энергетики Республики Узбекистан было подписано соглашение об увеличении проектной мощности строящейся электростанции с 500 МВт до 1,5 ГВт.

В прошлом году компания «Masdar» заключила двусторонние соглашения с Правительством Узбекистана о разработке, строительстве и эксплуатации крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Зарафшанском районе Навоийской области, которая станет вторым проектом компании в области альтернативной энергетики в регионе.

Ожидается, что проект, изначальная стоимость которого оценивалась в 600 млн долларов, после его расширения привлечет порядка 1,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Увеличение мощности проекта до 1,5 ГВт в дальнейшем поможет Узбекистану достичь поставленных целей по увеличению объема элетроэнергии, генерируемой за счет ветра, до 3 ГВт и доведению доли альтернативных источников энергии в общем энергетическом балансе страны до 26 процентов.

Ожидается, что ветряная электростанция в Зарафшанском районе будет запущена в коммерческую эксплуатацию к концу 2024 года. Предполагалось, что при мощности в 500 МВт проект обеспечит выработку электроэнергии, достаточной для снабжения 500 000 домов, при одновременном снижении выбросов 1,1 млн тонн углекислого газа в годв атмосферу. Сейчас же, эти показатели увеличатся до 1,5 млн домов и 3,3 млн тонн углекислого газа соответственно.