Продвижение гендерного равенства в строительном секторе Монголии

CentralAsia (MNG) - В строительном секторе преобладают мужчины не только в Монголии, но и во всех странах мира. Даже в такой развитой экономике, как США, женщины составляют менее 1% строительных рабочих на стройплощадке.

Здесь, в финансируемом ЕС проекте по предотвращению загрязнения воздуха (Switch Off Air Pollution - SOAP), мы работаем над пересмотром роли женщин в строительном секторе, работая с руководителями рабочих групп, в местных условиях известными как руководители бригад, чтобы сломать устаревшие гендерные нормы и помочь им найти лучших строителей вне зависимости от пола. Но мы также обучаем женщин работать в быстро развивающемся строительном секторе. Помимо посещения тренингов по бизнесу, строительству и гендерным вопросам, мой подход к работе изменился, поскольку я научилась правильно управлять своей командой во время тренинга по менеджменту», - объясняет Анхмаа, женщина-бригадир проекта.

«Я чувствую, что делаю свою работу лучше, потому что мои страхи работать в сфере, где доминируют мужчины, исчезли. Моя уверенность в себе и профессионализм повысились благодаря различным тренингам и практике на работе», - сказала она.

В рамках проекта строительные рабочие, бригады или владельцы микробизнеса были обучены оказывать качественные услуги, создавая возможности для роста как бизнеса.

Обучая бригадиров и работая с ними, мы стремимся нанимать строителей на основе заслуг и навыков, а не пола. Для этого мы также обучаем женщин-членов бригады не только выполнять изоляционные работы, но и руководить бригадой. На сегодняшний день около 40 процентов утепленных домов в рамках проекта было построено бригадами под руководством женщин — значительно более высокий показатель по сравнению со строительной отраслью Монголии. Мы подготовили 29 бригад, из них 7 бригадиров женщин, - говорит Анхмаа.

«Как человек, который хорошо осведомлен о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в строительной отрасли, мне очень приятно участвовать в широком спектре тренингов и мероприятий по наращиванию потенциала для поддержки, обучения и расширения возможностей бригад, возглавляемых женщинами, в рамках программы Switch Off Air Pollution (SOAP)», - сказала Л. Хулан, исполнительный директор Монгольской национальной строительной ассоциации, которая отвечает за управление бригадами в проекте.

В рамках этой работы команда проекта проводит различные бизнес-тренинги и профессиональные тренинги, в том числе регулярные тренинги по гендерному равенству. Районный филиал Чингэлтэй, управляемый Монгольской национальной строительной ассоциацией, которая отвечает за бригады, был открыт для поддержки бригад или ММСП строительного сектора в качестве одной из его важнейших целей. Через филиал Чингэлтэй, проект продвигает бригады, предоставляя равные возможности как мужчинам, так и женщинам.

«Еще одна проблема, с которой сталкиваются самозанятые бригады, - это отсутствие контрактов, невозможность получать регулярную зарплату и невозможность ее получать вообще. Работая над проектом, я смогла изучить правовую среду частного предпринимателя, защитить себя и работать, не беспокоясь о вопросах заработной платы», - подчеркивает Д. Мөнхнасан, бригадир.

«Европейский Союз уделяет особое внимание продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в социальных, экономических и политических отношениях. Гендерная проблематика является основным направлением всех проектов ЕС, и этот процесс контролируется инструментом под названием «План действий по гендерным вопросам». Мы рады отметить усилия проекта Switch Off Air Pollution Project, который направлен на расширение участия женщин в строительном секторе и позволил добиться ощутимых результатов», - говорит Пьер-Ив Лукас, руководитель группы сотрудничества Делегации Европейского Союза в Монголии.

В рамках проекта Switch Off Air Pollution к концу 2021 года планируется обучить 50 бригад с равными возможностями для членов бригад как мужчин, так и женщин.

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