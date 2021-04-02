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  2 апреля 2021
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В Монголии за сутки выявлено 486 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За сутки в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 11 876 человек выявлено 486 новых случаев локальной передачи COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 8841 человека.

На сегодняшний день лечение проходят 1990 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 37 человек, 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 391 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 5216 пациентов, при этом за последние сутки — 146 человек. Также зарегистрировано 2 летальных случая — 58-летняя и 66-летняя женщины, болевшие коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии
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