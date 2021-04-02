МВД Узбекистана обвинило журналистку Агнешку Пикулицка в публикации ложной информации

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана 1 апреля опубликовала заявление, в котором обвинила журналистку из Польши Агнешку Пикулицку в необъективном освещении событий вокруг блогера Миразиза Базарова, избитого в воскресенье, и ложных публикациях в Твитере.

Заявление МВД озаглавлено «Может ли иностранный журналист не соблюдать национальное законодательство?».

«Хотим представить вашему вниманию корреспондента международного СМИ „Аль Джазира“ Агнешку Пикулицку (Agnieszka Pikulicka), которая, пройдя аккредитацию в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, работает в нашей стране с февраля 2021 года. Журналистка, необъективно подходит к событиям, происходящим начиная с 29 марта вокруг Миразиза Базарова, на своей страничке социальной сети „Твиттер“ освещает вовсе не происходящие на самом деле события», — говорится в заявлении.

МВД приводит перевод нескольких твитов журналистки. В одном из последних, от 29 марта, сообщается:

«Моего парня сейчас допрашивают специальные службы (он не журналист или активист, но был со мной вчера в больнице [куда был госпитализирован Базаров]). Это довольно неудачный ход. Уважаемые спецслужбы, лучше преследуйте радикалов, угрожающих людям убийством».

«Спецслужбы сейчас активно разыскивают геев. Показывая фотографии людей, которых они подозревают в том, что они геи, и оказывая сильное давление на людей, чтобы они выдали информацию о сообществе ЛБГТ… Это новый Узбекистан», — пишет она в другом твите, который приводит МВД.

«Меня не вызвали на допрос только потому, что я иностранка. Поверьте, это охота на ведьм», — говорится ещё в одном твите.

«Я знаю о его (Миразиза Базарова — ред.) провокациях. Однако это не повод, чтобы ломать ему ногу. Теперь все люди, которые навещали его в больнице — а, поверьте мне, у большинства из нас есть сомнения по поводу того, что он говорит, — допрашиваются о ЛГБТ-сообществе. Мой парень вернулся сломленным», — пишет журналистка в очередном сообщении (30 марта).

В твите от 31 марта Агнешка Пикулицка приводит скриншот с угрозами в её адрес:

«Угрозы начали приходить и мне. Очень жаль, что официальная политика правительства в эти дни заключается в поддержке таких людей… Как только эти люди выйдут из-под контроля, это будет ваша вина. И ваша ответственность».

«Выражающая свою замаскированную неприязнь и чувства личного характера журналистка распространила в ряде зарубежных СМИ информацию в качестве „негативной информации“ якобы происходящих событий в Узбекистане», — говорится далее в заявлении МВД.

«Но данная информация абсолютно не соответствует действительности и является примером того, что направлена на дискредитацию правоохранительных органов нашей страны», — отмечает пресс-служба министерства.

«Корреспондент Агнешка Пикулицка неверно истолковала и фальсифицировала информацию, забыв о своей обязанности проверять точность или ложность подготовленных ею материалов и предоставлять объективную информацию. Помимо этого, злоупотреблены возможности свободы средств массовой информации», — заявили в МВД.

«Своими действиями иностранной журналисткой были проигнорированы требования статьи 6 Закона Республики Узбекистан „О защите профессиональной деятельности журналиста“, статьи 7 Закона Республики Узбекистан „О принципах и гарантиях свободы информации“, а также статьи 6 Закона Республики Узбекистан „О средствах массовой информации“», — отмечается в заявлении.

«В чём резон для этой женщины в распространении информации, не имеющей правдивую основу, вызывающую неприязнь к государственным органам, негативной, необъективной информации в иностранных средствах массовой информации о нашей стране? Мы еще вернемся к данному вопросу», — заключает МВД.

Работы Агнешки Пикулицки публикуют Al Jazeera, The Guardian, Eurasianet, The Diplomat и другие англоязычные и польские СМИ. Она также является преподавателем в американском Университете Вебстера в Ташкенте. Некоторые из её последних работ были написаны для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и посвящены людям, которые после многих лет проживания в Узбекистане, наконец, получили гражданство страны.

В феврале Агнешка Пикулицка заявила о домогательстве со стороны сотрудника МИД Узбекистана и давлении при попытке получить аккредитацию. В МИДе принесли извинения и заявили об увольнении сотрудника. Вскоре после заявлений журналистки ей была выдана аккредитация в качестве корреспондента Al Jazeera.