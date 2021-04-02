Туркменистан отменяет карантинные ограничения по COVID-19

CentralAsia (TM) - В Туркменистане вступают в силу послабления карантинных ограничений, введенных правительством на фоне глобальной пандемии коронавируса.

После годового перерыва внутри страны восстанавливается железнодорожное и автобусное сообщение, отели начинают принимать посетителей, частично отменяется запрет на передвижение населения внутри страны. Правительство страны, не признающее наличие COVID-19 на своей территории, причину введенных в прошлом году жестких ограничений официально не разъясняло. Теперь, причину отмены карантинных мер власти также не объясняют. Между тем, в стране сохраняется высокая заболеваемость с симптомами COVID-19.

С 1 апреля гостиницы в национальной туристической зоне Аваза начинают принимать посетителей. Для размещения в гостиницах требуется только справка с отрицательным тестом на COVID-19, полученная по месту жительства. При этом стоимость проживания повысилась в среднем на 35%.

Уменьшение требуемых справок стало большим облегчением дня населения, в настоящее время билет на внутренний рейс можно купить при предъявлении справки с отрицательным тестом на COVID-19. Стоимость теста 102 маната ($29,1 по курсу ЦБ).

До этого для поездок внутри страны требовались справки о состоянии здоровья, включающие результаты рентгена легких, обследования в наркологическом, психиатрическом и туберкулезном диспансерах, справки из местного отделения полиции. Все справки имели срок действия от 72 часов до 14 дней и требовали дополнительных материальных затрат. Кроме того, по требованию, введенному осенью прошлого года, граждан обязали предоставлять уважительную причину, объясняющую необходимость поездок. Основание для поездок, считалась работа, лечение, смерть близкого человека, решения принимались специально созданными комиссиями.

Наряду с ослаблением и отменой ограничений, власти, официально не признающие наличие коронавируса, вакцинируют население от коронавируса, расширяют и создают новые карантинные зоны.

При этом, страна до сих пор не зарегистрировала ни единого случая заболевания коронавирусом, несмотря на продолжающееся распространение заболевания с симптомами COVID-19.