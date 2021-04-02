[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Иран обменялись заключенными

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан и Иран обменялись заключенными. Об этом накануне сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Об обмене заключенными на своей страничке в Твиттер написал посол Ирана в Таджикистане Мухаммад Токи Собири.

Соглашение о передаче Ирану двух граждан, заключенных в Таджикистане, была достигнута в ходе визита министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джовида Зарифа в Душанбе.

Договоренность об обмене заключенными была достигнута на этой неделе на встречах главы МИД Ирана с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Хамрохоном Зарифи.

Так, Таджикистан передал Ирану двух иранских граждан, находящихся в заключении в РТ, а Иран передал Таджикистану одного заключенного – гражданина РТ.

Как отмечается, теперь в таджикских тюрьмах нет ни одного заключенного – гражданина Ирана.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Монголия и Чехия разработали проект «Все для вас, вы для всех» для бизнес-сообщества
  • Популярные туристические маршруты Узбекистана презентовали в Махачкале
  • В Узбекистане 44% участников соцопроса сообщили, что «не будут вакцинироваться»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com