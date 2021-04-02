Таджикистан и Иран обменялись заключенными

CentralAsia (TJ) - Таджикистан и Иран обменялись заключенными. Об этом накануне сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Об обмене заключенными на своей страничке в Твиттер написал посол Ирана в Таджикистане Мухаммад Токи Собири.

Соглашение о передаче Ирану двух граждан, заключенных в Таджикистане, была достигнута в ходе визита министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джовида Зарифа в Душанбе.

Договоренность об обмене заключенными была достигнута на этой неделе на встречах главы МИД Ирана с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Хамрохоном Зарифи.

Так, Таджикистан передал Ирану двух иранских граждан, находящихся в заключении в РТ, а Иран передал Таджикистану одного заключенного – гражданина РТ.

Как отмечается, теперь в таджикских тюрьмах нет ни одного заключенного – гражданина Ирана.

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