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  2 апреля 2021
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В Узбекистане в первый день вакцинации привили 5018 человек
Продолжение: Вакцинация от коронавируса пройдёт в Узбекистане в три этапаПредыстория: В Узбекистане стартовала массовая вакцинация против коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В первый день вакцинации добровольно вакцинированы 5018 человек из Ташкента, Нукуса и областных центров, сообщил Минздрав.

Как сообщалось ранее, 1 апреля в Узбекистане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На первом этапе вакцинации будут вакцинированы граждане в возрасте 65 лет и старше, а также медицинский персонал.

По состоянию на 1 апреля вакцинацию прошли 1871 гражданин старше 65 лет и 3147 медицинских работников.

За день в столице страны провакцинированы 1651 человек, что является самым высоким показателем по стране.

Следующие места по вакцинации заняли Ферганская область (467 человек), Кашкадарьинская область (389 человек), Ташкентская область (317 человек).

Узбекистан использует две вакцины - ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайская вакцина и европейская вакцина AstraZeneca.

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