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  2 апреля 2021
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«Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок», - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) -  Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 1 апреля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное проводимой работе в сфере здравоохранения и противодействия коронавирусу.

Глава государства коснулся ситуации вокруг пандемии коронавируса.

"Если в начале этого года выявлялось в среднем 30-40 больных, то в середине марта этот показатель составил 160-180. Наблюдаются случаи крайне тяжелого течения заболевания, даже летальные случаи. Причина этого в том, что многие граждане преждевременно успокоились и стали равнодушными к требованиям карантина, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Премьер-министру поручено усилить деятельность территориальных штабов по борьбе с коронавирусом, создать call-центры и мобильные бригады, работающие круглосуточно. Поставлена задача сформировать не менее чем трехмесячный запас медикаментов и средств защиты, ввести строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.

"К сожалению, этой напасти конца не видно. Страны Европы снова уходят в локдаун. И у соседей неблагоприятная ситуация. Опасность рядом с нами. Поэтому мы должны быть бдительными. Восстановим тот порядок, по которому мы работали ранее. Не дай Бог, столько усилий могут оказаться напрасными. Мы поставили очень высокие цели в плане экономики. Если закроемся, не сможем достичь результатов. Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок. Необходимо принимать оперативные меры по лечению заболевших", - сказал Мирзиёёев.

В апреле-июне планируется вакцинировать от коронавируса более 4 миллионов человек из групп риска. На данный момент доставлено 660 тысяч доз вакцины. Правительственной комиссии поручено закупить еще 3,5 миллиона доз китайской и 1 миллион доз российской вакцины.

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