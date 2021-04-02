«Туркменские авиалинии» не возобновили международные авиарейсы
- Туркменистан, общество
- 11:33, 02 апреля 2021
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CentralAsia (TM) - На сайте российского представительства «Туркменских авиалиний» опубликовано объявление о том, что «летнее расписание, действующее с апреля 2021 года не было заведено».
О возобновлении авиасообщения и продаж билетов представительство обещает сообщить позже.
В феврале приостановка международных перелетов авиакомпании продлевалась на месяц, до конца марта.
Туркменский национальный авиаперевозчик уже в течение года не выполняет международные авиарейсы в связи с коронавирусными ограничениями.