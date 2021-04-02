«Туркменские авиалинии» не возобновили международные авиарейсы

CentralAsia (TM) - На сайте российского представительства «Туркменских авиалиний» опубликовано объявление о том, что «летнее расписание, действующее с апреля 2021 года не было заведено».

О возобновлении авиасообщения и продаж билетов представительство обещает сообщить позже.

В феврале приостановка международных перелетов авиакомпании продлевалась на месяц, до конца марта.

Туркменский национальный авиаперевозчик уже в течение года не выполняет международные авиарейсы в связи с коронавирусными ограничениями.