Пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Тайваня: много жертв и раненых

- Азия и мир, происшествия
- 11:56, 02 апреля 2021
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CentralAsia (CA) - В уезде Хуалянь на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает Центральное информационное агентство.
«По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован», — говорится в сообщении агентства.
Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом, еще более 70 получили травмы, сообщила транспортная администрация острова, передает Reuters.
Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.
По данным агентства, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней.
Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария произошла в октябре 2018 года, когда скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в уезде Илань. В результате 22 человека погибли, более 170 получили травмы.