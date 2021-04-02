Пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Тайваня: много жертв и раненых

CentralAsia (CA) - В уезде Хуалянь на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает Центральное информационное агентство.

«По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован», — говорится в сообщении агентства.

Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом, еще более 70 получили травмы, сообщила транспортная администрация острова, передает Reuters.

Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.

По данным агентства, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней.

Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария произошла в октябре 2018 года, когда скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в уезде Илань. В результате 22 человека погибли, более 170 получили травмы.