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  2 апреля 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 189 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 1 апреля, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 83239 (+189).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 9 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+142).

Общее количество выздоровевших составило 81303 (+168), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 1306 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 209 находятся в тяжёлом состоянии и 94 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 181 новых случаев коронавируса.

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