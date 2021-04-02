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  2 апреля 2021
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В Узбекистане открыли новое месторождение с запасами золота в 133 тонны

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане нашли новое месторождение с запасами золота в 133 тонны. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции, организованной Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам.

По словам начальника главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Асрора Рустамова, в 2020 году по всей республике несколько новых месторождений были взяты на учет. Среди них месторождение Чукуркудук» с 133 тонной золота, а также месторождение с оценочными запасами 70-80 тонн были переведены на государственный баланс.

«Рядом со свинцово-цинковым месторождением в Сурхандарье мы передали через госкомиссию еще одно полиметаллическое месторождение «Чинорсой». Оно содержит не только свинец, но и металлы с запасами золота и серебра.

Мы зарегистрировали масштабные запасы вольфрама на месторождении Сарыкуль на границе Самаркандской и Кашкадарьинской областей. В этом году комитету было выделено 1,2 трлн сумов. Из них 185 млрд сумов будет потрачено на оборудование. Это поможет нам в нашей научной работе»,- отметил представитель ведомства.

Также сообщается, что скоро откроется крупный медный рудник в Алмалыке. Здесь на операционный государственный баланс переведено более 200 тысяч тонн запасов меди.

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