Глава МИД России пообещал помочь туркменским студентам, обучающимся в России

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещает оказать поддержку обучающимся в российскх вузах студентам из Туркменистана. Об этом он заявил на состоявшейся 1 апреля в Москве встрече с вице-премьерами Туркмении Рашидом Мередовым и Сердаром Бердымухамедовым.

«Ежегодно наблюдается рост числа туркменских студентов, обучающихся в России. Сделаем все возможное, чтобы в условиях временных перерывов в регулярном авиасообщении они смогли продолжать учебу, в том числе используя дистанционный формат», — сказал Лавров.

Российский министр выразил готовность наращивать имеющиеся связи.

«Ценим внимание Президента Туркменистана к развитию российско-туркменистанских отношений. Именно по его инициативе в 2017 году в Ашхабаде был подписан Договор о стратегическом партнерстве, — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства. — Он лежит в основе всех наших планов и конкретных действий. В 2020 году, несмотря на пандемию, эти планы реализовывались, контакты имели место во всех формах, в том числе и в очной. Практически полностью выполнена Программа межмидовского сотрудничества на 2019−2020 годы.

Несмотря на совсем неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, торговый оборот вырос почти на 40%. Это отличный результат. 30 марта сего года было подписано Межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, которое позволит еще больше нарастить соответствующие связи».

39-летний Сердар Бердымухамедов, единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, впервые прилетел в Москву в качестве вице-премьера.

Визит правительственной делегации Туркмении начался 30 марта. Мередов и Бердымухамедов уже успели обсудить сотрудничество с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.