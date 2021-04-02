Глава МИД России пообещал помочь туркменским студентам, обучающимся в России

- Туркменистан, политика
- 13:06, 02 апреля 2021
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CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещает оказать поддержку обучающимся в российскх вузах студентам из Туркменистана. Об этом он заявил на состоявшейся 1 апреля в Москве встрече с вице-премьерами Туркмении Рашидом Мередовым и Сердаром Бердымухамедовым.
«Ежегодно наблюдается рост числа туркменских студентов, обучающихся в России. Сделаем все возможное, чтобы в условиях временных перерывов в регулярном авиасообщении они смогли продолжать учебу, в том числе используя дистанционный формат», — сказал Лавров.
Российский министр выразил готовность наращивать имеющиеся связи.
«Ценим внимание Президента Туркменистана к развитию российско-туркменистанских отношений. Именно по его инициативе в 2017 году в Ашхабаде был подписан Договор о стратегическом партнерстве, — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства. — Он лежит в основе всех наших планов и конкретных действий. В 2020 году, несмотря на пандемию, эти планы реализовывались, контакты имели место во всех формах, в том числе и в очной. Практически полностью выполнена Программа межмидовского сотрудничества на 2019−2020 годы.
Несмотря на совсем неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, торговый оборот вырос почти на 40%. Это отличный результат. 30 марта сего года было подписано Межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, которое позволит еще больше нарастить соответствующие связи».
39-летний Сердар Бердымухамедов, единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, впервые прилетел в Москву в качестве вице-премьера.
Визит правительственной делегации Туркмении начался 30 марта. Мередов и Бердымухамедов уже успели обсудить сотрудничество с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.
Российский министр назвал гостей «дорогими друзьями» и выразил готовность наращивать имеющиеся связи.
«Ценим внимание Президента Туркменистана к развитию российско-туркменистанских отношений. Именно по его инициативе в 2017 году в Ашхабаде был подписан Договор о стратегическом партнерстве, — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства. — Он лежит в основе всех наших планов и конкретных действий. В 2020 году, несмотря на пандемию, эти планы реализовывались, контакты имели место во всех формах, в том числе и в очной. Практически полностью выполнена Программа межмидовского сотрудничества на 2019−2020 годы.
Несмотря на совсем неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, торговый оборот вырос почти на 40%. Это отличный результат. 30 марта сего года было подписано Межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, которое позволит еще больше нарастить соответствующие связи».
Напомним, 39-летний Сердар Бердымухамедов, единственный сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, впервые прилетел в Москву в качестве вице-премьера. Отметим, что должности премьер-министра в этой стране нет, и пост вице-премьера считается трамплином к президентскому креслу. В свое время именно по такому пути пошел Бердымухамедов-старший.
Визит правительственной делегации Туркмении начался 30 марта. Мередов и Бердымухамедов уже успели обсудить сотрудничество с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. Кроме того, по данным МИДа Туркмении, вице-премьеры Туркмении встретились с руководством Минздрава и центра эпидемиологии имени Гамалеи, а также с представителями крупного бизнеса, в числе которых топ-менеджеры «Сбербанка», «Газпрома», «Лукойла», «КАМАЗа».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/04/01/lavrov-pomozhem-turkmenskim-studentam-obuchayushchimsya-v-rossii