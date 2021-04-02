В Ташкенте на $20 оштрафовали мужчину, засунувшего живую кошку в мусорный пакет

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте состоялся суд по делу о жестоком обращении с животными, по итогу которого засунувшего живую кошку в пакет мужчину оштрафовали на 245 тысяч сумов (около 23 долларов). Об этом говорится в сообщении организации, занимающейся защитой животных "Mehr va Oqibat".

Как сообщается, 30 марта состоялся суд над мужчиной, которой при своем несовершеннолетнем сыне засунул кошку в пластиковый пакет и направился к пункту приема мусора.

Как отмечается, правонарушитель предоставил суду справки об аллергии на кошек у его сына. Помимо того, у ребенка диагнострован невроз из-за ранее случившегося нападения животного на мальчика. Мужчина подчеркнул, что любит животных, однако после расставления приоритетов он принял решение отвезти кошку в Депо.

В доказательство о том, что кошка жизнеспособна, подсудимый предоставил суду фото животного. Однако заявительница смогла определить этот подлог по ряду отличительных признаков кошки.

Суд вынес решение оштрафовать правонарушителя на 1 базовую расчётную величину за жестокое обращение с животным. В частности, суд принял во внимание лишь тот эпизод, когда правонарушитель поместил кошку в пакет. Доказать гибель придомового животного не удалось.

Согласно статье 111 КоАО РУз, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до пятнадцати суток.