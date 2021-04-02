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  2 апреля 2021
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В Бельгии первоапрельская шутка привела к беспорядкам

CentralAsia (KZ) -  В Брюсселе (Бельгия) первоапрельская шутка о грандиозном концерте в парке привела к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией.

Как передает издание VRT NWS, в парке собралось до 5 тыс. человек.

С начала марта в бельгийских соцсетях начали распространяться сообщения, что 1 апреля в парке Буа де ля Камбр пройдет музыкальный фестиваль La Boum. Согласно им, на него были приглашены 200 ди-джеев со всей Европы, в парке будут установлены 5 сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. Все это обещали бесплатно.

Отмечается, что в объявлениях присутствовал целый ряд указаний на то, что это шутка: дата фестиваля - 1 апреля, в именах ди-джеев было множество узнаваемых имен бельгийских политиков и министров, например, там присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Кроме того, сам факт проведения мероприятия в разгар карантина с бесплатным участием говорил о шутке. В 20-х числах марта даже на страницах «организаторов фестиваля» появилось признание, что это шутка.

По данным издания, не обнаружив пяти сцен, собравшиеся стали организовывать праздник, группируясь вокруг пруда на центральной поляне парка. В разных группах зазвучала музыка из подключенных к смартфонам динамиков.

​В ответ на призывы правоохранителей разойтись собравшиеся стали бросать в них бутылки. Затем на место прибыла конная полиция. Против людей применили водомет, начались задержания.
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