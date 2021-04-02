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  2 апреля 2021
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Монголия будет сотрудничать с США для повышения боевого потенциала спецназа

CentralAsia (MNG) -  2 апреля командующий спецназом Вооруженных сил Монголии полковник Б.Баатар принял атташе по обороне посольства США в Монголии подполковника Филиппа Лу.

В начале встречи подполковник Филипп сказал: «Поздравляю с назначением на должность командующего спецназом. Спасибо, что нашли время встретиться с нами и поприветствовать нас, хотя вам предстоит проделать большую работу по организации и упорядочению вновь сформированной команды».


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Они подробно говорили о военных отношениях и сотрудничестве между спецназом.

Стороны обсудили пути усиления боевых возможностей спецназа, расширения сотрудничества и организации регулярных совместных учений.

В частности, они обменялись мнениями о совместных ежегодных военных учениях и учениях спецназа, организуемых Вооруженными силами двух стран, и подчеркнули будущее сотрудничество.


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