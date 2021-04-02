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  2 апреля 2021
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Писатели и журналисты Узбекистана идут в школы «бороться с информационными атаками»

CentralAsia (UZ) -  С 1 апреля в средних школах и вузах Узбекистана введена должность «Пропагандиста духовности».

На новую должность нанимают членов союзов писателей и журналистов. Согласно указу президента от 26 марта, пропагандисты духовности будут получать заработную плату, равную половине заработной платы учителя с высшим образованием. По мнению руководителей школ, они еще не могут представить себе, чем писатель или журналист будут заниматься в школе, сообщили СМИ.

Согласно указу президента, одна из задач пропагандистов - укрепить идеологический иммунитет подрастающего поколения от идеологических и информационных атак. Один из лидеров Союза журналистов (на условиях анонимности) сказал, что писатели и члены журналистских союзов, а также преподаватели вузов набираются на должность духовного пропагандиста.

Слово духовность вошло в употребление после обретения Узбекистаном независимости. Первое издание «Толкового словаря узбекского языка» 1981 года не содержит этого слова, есть слова «ма'навий», «ма'нан».

В 2008 году с выходом в свет книги Ислама Каримова «Высокая духовность - непобедимая сила» слово духовность стало широко использоваться по всей стране.

Указом президента Мирзиёева от 26 марта текущего года до 2023 года во всех районах и городах страны будут созданы «Маънавият ва маърифат маскани» («Места духовности и просвещения») «с целью укрепления стабильной социально-духовной среды на территориях, повышения духовности в сознании населения, особенно молодёжи, обеспечения сплоченности в семьях и махаллях».

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