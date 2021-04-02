В Китае узбекско-китайскй вакциной уже привили 1 млн человек

CentralAsia (UZ) - В Китае совместно с Узбекистаном создана рекомбинантная вакцина от коронавируса, передает УзА.



Как сообщает руководитель китайской компании «Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co ltd» Ли Вансзюн, скоро в Узбекистан доставят 3,5 миллиона доз этой вакцины.

В Китае данной вакциной ZF-UZ-VAC2001 привили миллион человек. Серьезных побочных явлений после применения вакцины не наблюдалось.

Ли Вансзюн обратил внимание на необходимость проведения вакцинации, начатой в Узбекистане, с привлечением квалифицированных специалистов. Правильная организация данного процесса позволяет своевременно устранить вызванные прививками аллергические реакции.

По данным Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, в испытаниях вакцины от коронавируса, проведенных в Узбекистане, участвовали семь тысяч добровольцев. Данное исследование позволило продемонстрировать высокую степень безопасности вакцины.

Также руководитель Альянса международных научных организаций (ANSO), созданного по инициативе Китайской академии наук при сотрудничестве с почти 40 международными научными организациями и высшими учебными заведениями, Цзинхуа Цао отметил, что Узбекистан в числе первых успешно провел испытание данной вакцины. Он выразил уверенность, что компания “Zhifei Longcom” приложит все силы и возможности на пути удовлетворения внутреннего спроса на вакцину в Узбекистане.