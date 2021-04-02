Глава Ташкента пообещал ликвидировать безработицу среди молодёжи

CentralAsia (UZ) - Глава Ташкента Джахангир Артыкходжаев пообещал ликвидировать безработицу среди молодежи в городе к сентябрю этого года.

Во время встречи с молодежью 31 марта Артыкходжаев сказал, что планирует добиться этого с помощью частного сектора. «В Ташкенте более 87 тысяч компаний. Это фирмы, крепко стоящие на ногах, мы добавим к ним по одному человеку и таким образом трудоустроим 87 тысяч человек», - сказал он.

По словам хокима, в Ташкенте 23 тысячи молодых людей не имеют работы. «В начале года было 27 тысяч, а до сентября не останется ни одного безработного», - сказал Артыкходжаев.

По данным Госкомстата Узбекистана, во втором квартале прошлого года безработица в Ташкенте составила 7,8%. Предполагается, что количество незарегистрированных безработных намного выше официальных данных. Когда хоким говорит о молодежи, он имеет в виду прослойку в возрасте от 18 до 30 лет. Учитывая, что в Ташкенте проживает около 3 миллионов человек, 23 тысячи безработных - это не большие цифры для столицы.

Пользователи соцсети усомнились в цифрах, которые приводит глава Ташкента. «А Джахонгир ака учел тех, кто работает в России? Лгать тоже надо в меру. Приезжайте в районы, там все безработные, все молодые. Посмотрим, все ли получится к сентябрю. Но даже самые продвинутые американские президенты не заявляли, что покончат с безработицей», - написал пользователь Facebook Рустам Каюмов.

С начала этого года в Узбекистане объявлено общенациональное движение «Каждый предприниматель - помощник молодёжи». Согласно этой инициативе, трудоустройство безработных в возрасте 18-30 лет является ответственностью предпринимателей. Взамен предпринимателям обещают льготы.