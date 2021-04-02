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  2 апреля 2021
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В Казахстане за сутки выявили 2077 новых случаев заболевания коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки (по данным на 1 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК.

Всего в стране подтвержден 248 931 случай. Всего в стране выздоровели 221 347 человек от COVID-19.

Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 26 095 человек, из них в стационарах находятся 9 098 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 997 пациентов, передает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов, на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.

На 31 марта 2021 года зарегистрировано 77 новых случаев заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 167 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 695 заболевших, случаев с летальным исходом – 694, всего выздоровели – 48 418 человек.

По данным минздрава, всего за сутки от коронавируса и пневмонии скончалось 14 человек.

Коронавирус в Казахстане
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