В Алматы в поликлиниках началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих

CentralAsia (KZ) - В Алматы началась массовая вакцинация от коронавируса в поликлиниках. Некоторые поликлиники сами приглашают граждан получить прививку, другие предоставляют информацию о возможной дате получения вакцины по телефону, сообщило 2 апреля informburo.kz.

Необходимо связаться с приёмной поликлиники или участковым врачом. Вакцину уже действительно могут получить все желающие, отмечает издание.

Также готовятся к открытию прививочные пункты в ТРЦ. Grand Park в Instagram сообщил, что всех желающих вне зависимости от адреса проживания в порядке очереди будут прививать в помещении торгово-развлекательного центра с 3 апреля, но позже удалил публикацию. Информацию о подготовке к старту массовой вакцинации подтверждают и другие ТРЦ.

Как отмечает издание, люди получают информацию самостоятельным поиском, от поликлиник и торговых центров. В управлении общественного здоровья полный список прививочных пунктов предоставить не могут и лишь постфактум подтверждают, что вакцинация для всех желающих в некоторых поликлиниках началась.

По данным управления, город получил накануне, 1 апреля, 22 тысячи доз вакцины и скоро получит ещё больше. Как уточнил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, речь идёт о 250 тысячах доз ежемесячно с апреля по июнь.

При этом информацией о старте массовой вакцинации населения аким на пресс-конференции не располагал, лишь сообщив, что продолжается иммунизация приоритетных групп (врачи, учителя полицейские).

На подготовку к открытию прививочных пунктов в ТРЦ нужно ещё несколько дней, отметил Бакытжан Сагинтаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев накануне, 1 апреля, выразил недовольство темпами вакцинации в стране. За два месяца привили меньше 0,1% населения. Министру здравоохранения Цою, если ситуация не улучшится в апреле, президент пригрозил "кадровым решением", которое министра "сильно разочарует".

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения