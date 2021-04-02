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  2 апреля 2021
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В России врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре

CentralAsia (KZ) -  Врачи успешно прооперировали пациента во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Об этом сообщает издание ТАСС.

В ведомстве отметили, что пациента после операции транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.

По данным издания, во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование. Пожарные вели поливку здания так, чтобы вода не попала в операционные.

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