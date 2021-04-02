Агнешка Пикулицка назвала заявление МВД Узбекистана «попыткой дискредитации ее как журналиста»

Агнешка Пикулицка

CentralAsia (UZ) - Журналистка Агнешка Пикулицка назвала заявление МВД Узбекистана «попыткой дискредитации ее как журналиста».

«Вчерашняя "атака" на меня со стороны МВД Узбекистана это попытка дискредитировать меня как журналиста. Если в моей работе действительно нарушены 3 статьи закона о СМИ, я хочу предстать перед судом. В противном случае я требую публичных извинений от министерства», — написала в своем Twitterе журналистка «Вчерашняя "атака" на меня со стороны МВД Узбекистана это попытка дискредитировать меня как журналиста. Если в моей работе действительно нарушены 3 статьи закона о СМИ, я хочу предстать перед судом. В противном случае я требую публичных извинений от министерства», — написала в своем Twitter польская журналистка.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана опубликовала заявление, в котором обвинила журналистку из Польши Агнешку Пикулицку в необъективном освещении в Twitter'е событий вокруг блогера Миразиза Базарова, избитого в минувшее воскресенье.

«Хотим представить вашему вниманию корреспондента международного СМИ "Аль Джазира" Агнешку Пикулицку (Agnieszka Pikulicka), которая, пройдя аккредитацию в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, работает в нашей стране с февраля 2021 года. Журналистка, необъективно подходит к событиям, происходящим начиная с 29 марта вокруг Миразиза Базарова, на своей страничке социальной сети "Твиттер" освещает вовсе не происходящие на самом деле события», – говорилось в заявлении министерства.

Журналистка прокомментировала случай возле памятника Амиру Темуру, вечером после того инцидента трое неизвестных напали на блогера Миразиза Базарова, выступавшего ранее за права сообщества ЛГБТ, и избили его.

В МВД посчитали, что журналистка необъективно подходит к этим событиям.

Журналистка в свою очередь задала вопрос, почему ее страницу в социальной сети посчитали СМИ:

«Министерство обвиняет меня в необъективности моих репортажей для зарубежных СМИ. Является ли Twitter средством массовой информации в соответствии с местным законодательством?».

Блогера из Ташкента Миразиза Базарова избили вечером 28 марта трое неизвестных, у одного из них была бейсбольная бита. После его доставили в больницу, где ему диагностировали повреждения внутренних органов, открытый перелом левой ноги и сотрясение мозга.

Базаров собирался провести очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, но его пришлось отменить – на участников напали несколько десятков неизвестных. До этого блогер выступал за отмену уголовного наказания за гомосексуальность, которое до сих пор существует в стране. В соцсетях неизвестные распространили слухи, что организованное блогером мероприятие – собрание узбекистанского ЛГБТ-сообщества.

В свою очередь знакомые блогера предполагают, что нападение может быть связано с его критикой работы властей Узбекистана. В своих постах он критиковал президента Шавката Мирзияева, писал о растущей коррупции, называл экономические реформы и политику главы государства «огромной потерей» и обвинял правительство в «краже денег у людей» во время карантина. Он также призвал бойкотировать предстоящие президентские выборы.

После стало известно, в квартирах избитого блогера Базарова и его матери прошли обыски. Друзей и активистов, пришедших в больницу, чтобы навестить жестоко избитого блогера, задержали и четыре часа допрашивали в РОВД Мирабадского района города Ташкента. Они сообщили «Озодлику», что следователи беседовали с ними «исключительно на тему ЛГБТ».

Агнешка Пикулицка также сообщила в своем Twitter'е о том, что в отделении милиции на активистов и друзей блогера Миразиза Базарова оказывают сильное давление, чтобы они выдали информацию о сообществе ЛБГТ.

«Спецслужбы сейчас активно разыскивают геев. Показывая фотографии людей, которых они подозревают в том, что они геи, и оказывая сильное давление на людей, чтобы они выдали информацию о сообществе ЛБГТ… Это новый Узбекистан», – написала журналистка в своем твите, который приводит МВД.

В феврале этого года журналистка из Польши Агнешка Пикулицка, проживающая в Ташкенте и пишущая статьи для таких изданий, The Guardian, Al Jazeera, The Diplomat и Eurasianet, сообщила о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана, а затем давлении при попытке получить аккредитацию.

Журналистка решила, что не будет молчать о том, что произошло, и рассказала обо всем в соцсетях. Спустя день ее аккредитовали при Министерстве иностранных дел Узбекистана в качестве корреспондента телеканала Al Jazeera (Катар) в этой стране.