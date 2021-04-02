В Туркменистане жители лишились заработка из-за запрета на вылов рыбы на Каспии

CentralAsia (TM) - В связи с введенными год назад ограничениями на лов рыбы под предлогом опасности COVID-19 жители расположенных у берега Каспийского моря населенных пунктов остаются без источника дохода, сообщает Turkmen news.

Для многих жителей Балканского велаята рыболовство является единственным источником средств к существованию. Даже те, кто работает где-то еще, периодически ловит рыбу.

Официальные документы, запрещающие ловить рыбу, в прошлом году не публиковались. Вместо этого к рыбакам неожиданно начали подходить полицейские и сообщать, что их занятие теперь считается эпидемически опасным. В Дашогузе и Лебапе это объяснили тем, что из соседнего Узбекистана в водоемы выбрасывают использованные медицинские маски.

В то же время ВОЗ о случаях передачи вируса через воду не сообщала.

Вначале люди выполняли негласный закон, но теперь вынуждены его нарушать, а в результате давать взятки или платить штрафы.

«Полиция, пограничники, комитетчики, вообще все, кто имеет хоть какую-то власть, стараются воспользоваться положением. Сейчас нам запрещено даже иметь лодки. Представители властей могут прийти, потребовать открыть гараж. «Есть лодка? Значит, рыбачишь, плати штраф». Куда я должен деть лодку на время действия запрета? Я ведь надеюсь, что это все-таки не навсегда», – рассказал житель Хазара.

Иногда лодки изымают, а владельцев заставляют писать объяснительные и оплачивать штрафы.

При этом промышленный вылов рыбы продолжается в обычном режиме. Даже небольшие предприятия, имеющие в своем распоряжении несколько лодок и наемных рыбаков, свободно продолжают работу. Улов продается на базарах Туркменбаши.

В последнее время власти объясняют запрет на рыболовство «необходимостью подъема популяции рыбы». Однако подтверждающих это документов нет.

По мнению жителей региона, должностные лица не хотят отказываться от возможности брать взятки. До весны 2020 года они тоже регулярно находили поводы требовать от рыбаков деньги или часть улова.