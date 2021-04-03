Монгольские солдаты освободили заложников от вооруженных банд в Южном Судане

CentralAsia (MNG) - Помимо героических подвигов монгольских миротворцев в Афганистане, военнослужащие 10-го мотострелкового батальона Вооруженных сил Монголии, участвовавшие в операции МООНЮС по мандату ООН в Республике Южный Судан, спасли мирных жителей, взятых в плен местными вооруженными грабителями.

31 марта 2021 года два гражданина Кении, сотрудники Tristart, подрядчика Организации Объединенных Наций по топливу, которые перевозили топливо из города Майом в секторе Юнити» в деревню Бентю, были задержаны местными вооруженными группами на местных блокпостах. Они были ограблены, а затем взяты в плен на три дня, от них требовали большие суммы денег.

Тем временем монгольские миротворцы, которые находились в длительном патрулировании по поручению ООН, быстро отреагировали, спасая жизни двух мирных жителей, проведя двусторонние встречи и переговоры с боевиками.

При встрече у заложников обнаружены видимые ранения, поэтому монгольские солдаты действовали оперативно и оперативно освободили их.

Командивания МООНЮС, UNMISS ООН и компания Tristart, поблагодарили монгольских миротворцев за спасение заложников от вооруженных грабителей и защиту активов ООН и заявили, что, риски и опасности были огромными.

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