Фото — Внучка легендарного борца Монголии играет в высшей волейбольной лиге Японии V.League

CentralAsia (MNG) - Г.Хандсурэн, семь лет тренировавшаяя в Японии, официально стала профессиональным игроком V.League Японии.





В декабре 2020 года спортсменка получила международный трансферный сертификат и сыграла в третьем раунде сезона V.League 2020/21, официально став одним из легионеров японской V.League начиная с 1 апреля 2021 года.

«Я по-прежнему являюсь гражданином Монголии и хочу учиться у других профессиональных спортсменов Японии и успешно соревноваться, чтобы улучшить успех сборной Монголии», - написала она на своей странице в Facebook.





Она играет под номером 5 в клубе «Breath Hamamatsu».

V.League 1 — профессиональная волейбольная лига высшего уровня для мужчин и женщин в Японии. Лига стартовала в 1994 году. Соревнования организованы Организацией Японской волейбольной лиги. В 2006 году название V.League было изменено на V.Premier League. В 2018 году название V.Premier League было изменено на V.League Division 1 (V1).





Она является внучкой легендарного чемпиона национальной борьбы Хорлоогийна Баянмөнх. Хорлоогийн Баянмөнх, при рождении Хорлоогийн Сухбаатар, родился 22 февраля 1944 в сомоне Хяргас, аймака Увс, Монголия. Баянмөнх — монгольский борец вольного и греко-римского стилей, самбист, участник пяти Олимпиад, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азиатских игр, 14-кратный чемпион Монголии по вольной борьбе, серебряный призёр Азиатских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира по самбо, 10-кратный победитель турниров по национальной монгольской борьбе, один из двух обладателей титула «Великий всенародный непобедимый исполин» в национальной монгольской борьбе. Заслуженный мастер спорта Монголии и СССР (1972), доктор педагогических наук (1994), Герой Труда Монголии. Отец Баянмөнхийн Гантогтох, участника Олимпийских игр 1996 года, неоднократного призёра чемпионатов Азии по вольной борьбе.

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