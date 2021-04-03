Во Франции ввели общенациональный локдаун

CentralAsia (CA) - Президент Эмманюэль Макрон ввел четырехнедельный локдаун во всех регионах Франции. Об этом Макрон на неделе заявил во время своего обращения к гражданам страны, сообщает канал France24.

Причиной ужесточения коронавирусных мер стало резкое увеличение числа случаев заражения. К 1 апреля количество выявленных заражений выросло до 58 828.

«Вирус не только заразнее, но к тому же смертельно опасен», — сказал глава государства, отметив, что «44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет».

Меры, введенные во Франции на период локдауна:

во всех регионах введен комендантский час с 19:00;

сотрудники должны по возможности перейти на удаленную работу;

на три недели закрываются детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов

смогут посещать учебные заведения один раз в неделю;

магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, должны быть закрыты. Исключение составят книжные и музыкальные магазины, а также магазины товаров для дома. Будут открыты парикмахерские;

запрещаются поездки без особой причины на расстояние более 10 км от места изоляции; уехать из одного региона в другой французы смогут только в пасхальные праздники.

Также Макрон в своем Twitter заявил, что в ближайшее время количество коек в реанимациях увеличится до 10 тыс., что поможет справиться с притоком тяжелобольных в медицинских учреждениях.