Чемпионат мира по боксу 2023 пройдет в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В 2023 году в Ташкенте состоится чемпионат мира по боксу среди взрослых. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта.

«В Ташкенте пройдет чемпионат мира по боксу 2023 года среди взрослых. Столь престижный конкурс будет проводиться впервые не только в нашей стране, но и в регионе Центральной Азии», — сообщает пресс-служба Минспорта Узбекистана.

Чемпионат по боксу такого формата ранее в Узбекистане не проводился. Точная дата соревнований пока не сообщается.