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  3 апреля 2021
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В Казахстане новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 2122 случаев

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки (2 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Это рекордное количество заражений за сутки в республике с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне (1 апреля), когда было зафиксировано 2077 заражений за сутки. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.

Всего в стране подтверждено 251 053 случая. 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.

Коронавирус в Казахстане
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