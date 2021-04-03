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  3 апреля 2021
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Нидерланды запретили вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за случаев тромбоза

CentralAsia (CA) -  В Нидерландах временно прекращают использовать вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет, сообщает RTL Nieuws.

Это решение принял министр здравоохранения Уго де Йонге после консультаций с Советом по здравоохранению, Национальным институтом здравоохранения и медицинским агентством MEB из-за возможных побочных эффектов вакцины.

Отмечается, что уже отменены 10 тысяч прививок, которые должны были сделать до 7 апреля жителям страны младше 60 лет.

В Нидерландах зарегистрировано пять случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один человек умер. Отмечается, что подобные тяжёлые побочные эффекты от вакцинации возникли у женщин до 60 лет.

Сообщается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает изучать возможные побочные эффекты вакцины. В следующую среду EMA выпустит новое заключение по этой вакцине.

На данный момент около 400 000 человек в Нидерландах получили прививку вакциной AstraZeneca.

В конце марта вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Смена названия вакцины произошла на фоне сообщений об опасных осложнениях у привитых людей.

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