Нидерланды запретили вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за случаев тромбоза

CentralAsia (CA) - В Нидерландах временно прекращают использовать вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет, сообщает RTL Nieuws.

Это решение принял министр здравоохранения Уго де Йонге после консультаций с Советом по здравоохранению, Национальным институтом здравоохранения и медицинским агентством MEB из-за возможных побочных эффектов вакцины.

Отмечается, что уже отменены 10 тысяч прививок, которые должны были сделать до 7 апреля жителям страны младше 60 лет.

В Нидерландах зарегистрировано пять случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один человек умер. Отмечается, что подобные тяжёлые побочные эффекты от вакцинации возникли у женщин до 60 лет.

Сообщается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает изучать возможные побочные эффекты вакцины. В следующую среду EMA выпустит новое заключение по этой вакцине.

На данный момент около 400 000 человек в Нидерландах получили прививку вакциной AstraZeneca.

В конце марта вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Смена названия вакцины произошла на фоне сообщений об опасных осложнениях у привитых людей.