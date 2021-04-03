Неизвестный устроил смертельную атаку на Капитолий США

CentralAsia (CA) - Водитель автомобиля, протаранившего КПП у здания конгресса США, после атаки выскочил из машины с ножом и напал на полицейских, им пришлось открыть огонь, сообщает NBC News и Fox News со ссылкой на полицию.

Нападавший был госпитализирован, но от полученных ранений скончался в больнице. Двое полицейских получили ранения, они были госпитализированы, один из них позже скончался.

Fox News отмечает, что атака произошла у въезда с северной стороны Капитолия, который обычно используют конгрессмены и персонал комплекса. Меры безопасности в этом районе были усилены после событий 6 января, когда группа протестующих, в числе которых были сторонники Дональда Трампа, на некоторое время захватила комплекс.

Сотрудники службы безопасности Капитолия сообщили телеканалу, что считают нападавшего не связанным с какой-либо экстремистской группировкой, и назвали его «волком-одиночкой».

Как передает Reuters, в полиции заявили, что пока нет доказательств того, что произошедшее было терактом, однако эта версия также будет проверена. Нападавшего нет в базах полиции. Угрозы безопасности для конгрессменов нет, ситуация находится под контролем, заверили в полиции.

6 января в конгресс США ворвались сторонники экс-президента Дональда Трампа, атака произошла в день, когда его члены должны были утвердить результаты президентских выборов, которые Трамп проиграл. Протестующие пробыли в здании несколько часов, пока полиция не сумела их выгнать. Правоохранительные органы применили огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ. Погибли пять человек, включая сотрудника безопасности Капитолия.

4 марта из-за сообщений о новой угрозе атаки Палата представителей конгресса США была вынуждена отменить заседание. В середине марта разведка США выпустила доклад, в котором говорилось, что угроза новых атак экстремистов сохраняется.