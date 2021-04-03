Во Франции после прививки AstraZeneca два человека скончались из-за тромбоза

CentralAsia (CA) - Во Франции скончались два человека из-за тромбоза, который возник после прививки от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По данным ведомства, на прошлой неделе, с 19 по 25 марта в стране выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca.Из них два случая смерти. Всего с начала кампании по вакцинации во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов, жертвами заболевания стали четыре человека.

Накануне власти Нидерландов объявили о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca граждан младше 60 лет. Решение было было принято

Министерством здравоохранения королевства после сообщений о том, что вакцинация этим препаратом может вызывать появление тромбов.

В конце марта из-за аналогичной проблемы использование препарата для людей в возрасте до 55 лет приостановили в Канаде.

Ранее от препарата отказались в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что доказательств связи между вакциной AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.