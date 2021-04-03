В Монголии за сутки выявлено 271 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За сутки в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 17 537 человек выявлено 271 новых случаев локальной передачи COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 9598 человека.

На сегодняшний день лечение проходят 1987 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 36 человек, 7 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 232 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 5379 пациентов, при этом за последние сутки — 163 человек. Также зарегистрирован 1 летальный случай — 54-летний мужчина, болевший коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии

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