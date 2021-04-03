Спортсменка из Узбекистана впервые в истории страны завоевала золото «Большого Шлема» по дзюдо

CentralAsia (UZ) - В Анталии (Турция) завершается первый день турнира «Большого Шлема» по дзюдо.

Спортсменка Диёра Келдиёрова (-52 кг) завоевала золотую медаль.

Как сообщает НОК Узбекистана, в финале Келдиёрова вышла на татами против Эстреллы Лопес из Испании. Для победы ей хватило всего 24 секунд. С помощью приёма сэойнагэ она завоевала золотую медаль.

Благодаря этой победе Диёра Келдиёрова стала первой узбекской девушкой которая удостоилась золота в турнире «Большого Шлема». Помимо медали, Келдиёрова записала на свой счёт 1000 рейтинговых очков на пути Токио-2020.