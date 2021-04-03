[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спортсменка из Узбекистана впервые в истории страны завоевала золото «Большого Шлема» по дзюдо

CentralAsia (UZ) -  В Анталии (Турция) завершается первый день турнира «Большого Шлема» по дзюдо.

Спортсменка Диёра Келдиёрова (-52 кг) завоевала золотую медаль.

Как сообщает НОК Узбекистана, в финале Келдиёрова вышла на татами против Эстреллы Лопес из Испании. Для победы ей хватило всего 24 секунд. С помощью приёма сэойнагэ она завоевала золотую медаль.

Благодаря этой победе Диёра Келдиёрова стала первой узбекской девушкой которая удостоилась золота в турнире «Большого Шлема». Помимо медали, Келдиёрова записала на свой счёт 1000 рейтинговых очков на пути Токио-2020.

print
  • В Казахстане за сутки выявили 2077 новых случаев заболевания коронавирусом
  • Монгольская католическая церковь готовится к Пасхе в условиях пандемии
  • Нидерланды запретили вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за случаев тромбоза


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com