В Узбекистане за два дня от коронавируса провакцинировали свыше 9 тысяч граждан

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прошли первые два дня вакцинации от коронавируса.

В второй день день общее количество вакцинированных составляет 9011 человек из Ташкента, Нукуса и областных центров, сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 2 апреля вакцинированы 3726 гражданин старше 65 лет и 5485 медицинских работников.

В Ташкенте провакцинированы 2313 человек, что является самым высоким показателем в регионах.

Следующие места по вакцинации заняли Кашкадарьинская область (1021 человек), Андижанская область (783 человек) и Ташкентская область (740 человек).

Ранее сообщалось, что в Узбекистане используют две вакцины - ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайскую вакцину и европейскую вакцину AstraZeneca.