В Узбекистане за два дня от коронавируса провакцинировали свыше 9 тысяч граждан
- Узбекистан, общество
- 12:05, 03 апреля 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прошли первые два дня вакцинации от коронавируса.
В второй день день общее количество вакцинированных составляет 9011 человек из Ташкента, Нукуса и областных центров, сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 2 апреля вакцинированы 3726 гражданин старше 65 лет и 5485 медицинских работников.
В Ташкенте провакцинированы 2313 человек, что является самым высоким показателем в регионах.
Следующие места по вакцинации заняли Кашкадарьинская область (1021 человек), Андижанская область (783 человек) и Ташкентская область (740 человек).
Ранее сообщалось, что в Узбекистане используют две вакцины - ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайскую вакцину и европейскую вакцину AstraZeneca.