За сутки в Узбекистане выявили 196 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 2 апреля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 83 435 (+196).

Как сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 11 областях страны и 144 - в самом Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава на 2 апреля 2021 года составляет 630.

За минувшие сутки в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 146 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 81 449 (+146), показатель выздоровления - 98%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 1 356 пациентов, в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами. Из них 209 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 94 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.