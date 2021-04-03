В Москве прошёл стихийный митинг у посольства Таджикистана. Участники задержаны

CentralAsia (TJ) - У посольства Таджикистана в Москве прошел стихийный митинг. Как рассказали телеканалу «Дождь» участники акции, они собрались в поддержку правозащитника Иззата Амона, которого депортировали в Таджикистан.

Пришедшие к посольству требовали немедленного освобождения Иззата Амона. На видео, которые «Дождю» прислали участники акции, слышны лозунги «Россия, защищай своих граждан».

Спустя некоторое время после начала акции начались задержания. Точное число задержанных неизвестно. По сообщениям ОВД-Инфо были заполнены 6-7 автозаков.

Корреспондент «Дождя», приехавший к посольству Таджикистана, митинг не застал - но насчитал два микроавтобуса, три машины полиции и увидел уезжающий автозак.

Источник РБК сообщает о 100 задержанных. По его словам, в акции приняли участие порядка 400 человек.

«Большинство задержанных отпустили, кого-то оставили на ночь. В основном, всем вменяют участие в несанкционированном митинге», - сообщил источник РБК.

Мигрантам, принявшим участие в протестах, грозят санкции в рамках Кодекса об административных нарушениях России. В частности, это может быть штраф, арест, или депортация.

Иззат Амон (Изатулло Холов) пропал 25 марта в Москве. Как выяснилось позже, он был задержан и депортирован в Таджикистан. За два дня до этого он записал видеообращение к президенту России, в котором рассказал, что в последнее время за ним следили, а его российский паспорт аннулировали.

В начале марта Амона обвинили в незаконном осуществлении трудовой деятельности в России - решение вынес Тверской суд.

В Таджикистане против него возбуждено уголовное за совершение мошенничества по статье 247 ч. 4 УК РТ.

У Иззата Амона, по его словам, с 1996 года было российское гражданство. С 2010 года он возглавлял «Центр таджиков в Москве».

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