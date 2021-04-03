В Британии 7 человек умерли из-за тромбоза после прививки AstraZeneca

CentralAsia (CA) - В Великобритании семь человек скончались из-за тромбоза, который возник после прививки от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Об этом газете The Financial Times сообщил британский медицинский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Ранее регулятор сообщил о 30 случаях тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Эксперты изучили отчеты об образовании тромбов и низком содержании тромбоцитов, поступившие до 24 марта. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов.

«Из 30 случаев в нашем заявлении... к сожалению, семеро умерли», — заявили изданию в MHRA. Британский медицинский регулятор уточнил, что во всех заявленных случаях пациенты получили только первый компонент вакцины AstraZeneca.

В сообщении MHRA говорится, что в Великобритании пока не зарегистрировали ни одного подобного инцидента среди людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer.

По подсчетам Bloomberg, Великобритания является крупнейшим получателем англо-шведской вакцины AstraZeneca: страна получила 10 млн доз из 42 млн доз, экспортированных ЕС.

Ранее, в марте, ряд стран, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Германию, Францию и Испанию, начал отказываться от применения вакцины AstraZeneca из-за сообщений о серьезных побочных эффектах — образование тромбов и нарушение свертываемости крови у вакцинированных. В некоторых странах были летальные исходы.

Позднее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом от AstraZeneca и риском образования тромбов нет. После этого некоторые страны возобновили вакцинацию.