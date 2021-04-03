В Алматы в первый день массовой вакцинации прививку от Covid-19 получили более 7000 человек

CentralAsia (KZ) - В Алматы 2 апреля, в первый день массовой вакцинации от коронавируса, прививку получили 7060 человек. В субботу иммунизация населения города продолжится, сообщили в городском управлении общественного здоровья.

По данным управления, 1 апреля город получил 22 тысячи доз вакцины, на подходе следующая партия. Как уточнил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, речь идёт о 250 тысячах доз ежемесячно с апреля по июнь.

Вакцину можно получить в прививочных кабинетах поликлиник, передвижных прививочных пунктах, организованных на территории торговых центров, рынков, в медицинских пунктах специального контингента – по месту службы соответствующего ведомства.

Кроме того, прививочные пункты планируется открыть в ТРЦ "Mega Alma-Ata", здесь планируют вакцинировать до 70 тысяч человек в месяц.

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