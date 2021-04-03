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  3 апреля 2021
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Российский военный спутник сгорел в атмосфере

CentralAsia (CA) -  Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС, ссылаясь на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Согласно агентству, космический аппарат перестал отслеживаться 1 апреля. Известно, что, скорее всего, спутник сгорел в плотных слоях атмосферы, находясь над Тихим океаном.

Согласно исследованию аналитика Барта Хендрикса, опубликованному в августе 2020 года в американском журнале The Space Review, Экспериментальный Малый Космический аппарат (ЭМКА) «Космос-2525» представляет собой упрощенный предшественник секретного разведывательного спутника «Разбег», созданный корпорацией ВНИИЭМ.

Спутник «Космос-2525» запущен средней ракетой «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в марте 2018 года.

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