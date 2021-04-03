Amazon извинился за отрицание писающих в бутылку сотрудников

CentralAsia (CA) - Американская компания Amazon принесла извинения члену Палаты представителей Марку Покану за насмешку над его сообщением по поводу плохих условий труда сотрудников. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Amazon пришлось признать, что первая отрицающая реакция на информацию о серьезных проблемах была «самоцелью». Авторы ответного твита не приняли в учет все обстоятельства.

Покан рассказал в Twitter, что сотрудникам компании приходится справлять нужду во время работы в бутылки из-под воды, иначе они не выдержат график. В ответ представитель Amazon спросил: «Вы же не верите на самом деле в эту историю с писанием в бутылку, не так ли?»

Как сказано в пресс-релизе, в тот раз компания не подумала о большом штате водителей, речь шла только об условиях работы в центрах обработки заказов. В них есть десятки туалетов, куда сотрудники могут отлучиться в любое время. Amazon призвала всех сотрудников, которые сталкиваются с другими условиями работы, сообщать об этом своему начальнику.

Вместе с тем в компании указали, что знают о трудностях своих водителей с посещением туалетов. Из-за пандемии коронавируса многие публичные заведения закрыты, и справить нужду сотрудникам негде. Amazon отмечает, что проблема касается всех водителей в отрасли, и компания хотела бы найти способ решить ее, но пока не знает как.

Ранее сообщалось о противостоянии главы Amazon Джеффа Безоса с сотрудниками компании, которые хотят создать профсоюз. Эксперты отмечают, что грядущее голосование может стать одним из самых значимых событий за десятилетия в области профсоюзной активности.