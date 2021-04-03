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  3 апреля 2021
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«Сомон Эйр» объявил о возобновлении регулярных полетов по маршруту Душанбе-Москва

CentralAsia (TJ) -  Авиакомпания «Сомон Эйр» объявляет о возобновлении регулярных рейсов по маршруту «Душанбе – Москва – Душанбе», сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на авиакомпанию «Сомон Эйр».

Первый рейс авиакомпания планирует осуществить 4 апреля, последующие рейсы будут выполняться раз в неделю, по вторникам. Вылет из Душанбе в 12:00 часов, из Москвы – в 16:00 часов по местному времени.

Все пассажиры должны иметь справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (действительную в течение 3 суток c даты выдачи результата до прибытия в Россию).

Минувшей ночью из Душанбе в Москву должен был вылететь первый с марта прошлого года регулярный рейс между Таджикистаном и Россией. Однако рей не состоялся.

Самолет российской авиакомпании «Ют Эйр» должен был вылететь из Душанбе в 3 часа 30 минут по местному времени, однако рейс был отменен, или как утверждают представители авиакомпании «перенесен».

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