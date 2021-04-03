Туркменистан испытывает дефицит поливной воды, - СМИ

CentralAsia (TM) - Уже два месяца на реке Амударья наблюдается маловодье, а Туркменистан испытывает дефицит поливной воды, сообщает «Метеожурнал».

Дефицит в Лебапском велаяте составил 105 миллионов кубометров воды, это 23% выделенного Туркменистану лимита на водозабор. Дашогузский велаят, находящийся ниже по течению реки, недобрал половину своего лимита – 90 миллионов кубометров воды.

Как пишет издание, маловодье вызвано засушливыми осенью и зимой. В Ашхабаде январь 2021 года и вовсе стал самым «сухим» за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.

В апреле осадков в Туркменистане также ожидается меньше нормы.

Ранее сообщалось, что маловодье, вызванное засухой, ожидается и на реках Мургаб и Теджен.