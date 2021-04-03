Туркменистан испытывает дефицит поливной воды, - СМИ
- Туркменистан, общество
- 22:25, 03 апреля 2021
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CentralAsia (TM) - Уже два месяца на реке Амударья наблюдается маловодье, а Туркменистан испытывает дефицит поливной воды, сообщает «Метеожурнал».
Дефицит в Лебапском велаяте составил 105 миллионов кубометров воды, это 23% выделенного Туркменистану лимита на водозабор. Дашогузский велаят, находящийся ниже по течению реки, недобрал половину своего лимита – 90 миллионов кубометров воды.
Как пишет издание, маловодье вызвано засушливыми осенью и зимой. В Ашхабаде январь 2021 года и вовсе стал самым «сухим» за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.
В апреле осадков в Туркменистане также ожидается меньше нормы.
Ранее сообщалось, что маловодье, вызванное засухой, ожидается и на реках Мургаб и Теджен.