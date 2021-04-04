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  4 апреля 2021
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Первая партия вакцин против COVID-19, закупленных в Китае, прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Ранее в феврале Монголия получила 300 000 доз вакцин, подаренных Китаем.

В пятницу Монголия получила первую партию вакцин против COVID-19, которую она закупила в Китае в рамках усилий по сдерживанию распространения пандемии COVID-19.

Выступая на церемонии передачи 300000 доз вакцин, посол Китая в Монголии Цай Венруи сказал, что Монголия является одним из первых получателей вакцины COVID-19 из Китая в рамках как пожертвований, так и закупок. Это показывает, что Китай и Монголия имеют традиционно дружеские отношения, которые помогают друг другу и вместе преодолевают трудности.


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«С начала вспышки COVID-19 Монголия и Китай оказывают друг другу материальную и эмоциональную поддержку и вместе преодолевают трудности», - сказала на церемонии министр иностранных дел Монголии Батмөнхийн Батцэцэг.

«Вакцина считается наиболее эффективным способом борьбы с пандемией. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность соответствующим правительственным организациям Китая за координацию закупок вакцин и передачу вакцин», - добавила она.

Монголия начала кампанию вакцинации против COVID-19 по всей стране 23 февраля, и, по данным министерства здравоохранения страны, к настоящему времени вакцинированы более 336 758 человек.

По сообщению министерства, страна планирует вакцинировать не менее 60 процентов из своих 3,3 миллиона человек с помощью четырех типов вакцин против COVID-19, а 20 процентов будут вакцинированы в рамках COVAX, глобальной инициативы по равноправному доступу к вакцинам против COVID-19.

Коронавирус в Монголии
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