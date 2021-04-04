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  4 апреля 2021
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Произошла утечка данных полумиллиарда пользователей Facebook

CentralAsia (CA) -  На одном из хакерских форумов в интернете в свободном доступе появились личные данные более чем 533 млн пользователей Facebook. Об этом сообщает Business Insider.

Речь идет о пользователях из 106 стран. Больше всего в Сеть утекло данных пользователей Египта (44 млн), Туниса (39 млн), Италии (35 млн), США (32 млн), Саудовской Аравии (28 млн), Марокко, Турции, Франции (по 19 млн), Ирака (17 млн), Мексики (13 млн) и Великобритании (11,5 млн).

Слив затронул и российских пользователей — в доступе оказались личные данные почти 10 млн из них.

В результате утечки стали доступны номера телефонов, полные имена пользователей, даты их рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы социальной сети. В некоторых случаях доступны также их адреса электронной почты.

Слив обнаружили эксперты компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности. По словам технического директора компании Аарона Гала, утечка может привести к всплеску киберпреступности.

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для попыток взлома или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии», — объяснил эксперт.

Hudson Rock обнаружили утечку еще в январе после того, как пользователь того же хакерского форума рекламировал Telegram-бота, позволяющего приобрести за небольшую плату телефонные номера пользователей Facebook.

Это не первая масштабная утечка данных пользователей социальной сети. В декабре 2019 года в открытом доступе оказались личные данные владельцев более 267 млн аккаунтов. Большинство из них — из США. База данных была доступна в Сети на протяжении двух недель.

В августе 2020-го в интернет слили имена, номера телефонов, адреса электронной почты, должности, места работы почти 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram.

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