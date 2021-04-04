В Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - Турции 3 апреля зарегистрировали 44 756 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте Минздрава страны.

Это новый рекорд по числу заболевших за одни сутки. Предыдущий был зафиксирован 2 апреля, когда в стране выявили 42 308 новых зараженных.

Общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 3 млн человек. Из них умерли больше 32 тыс.

Власти Турция из-за угрозы коронавируса ввели комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая. Кафе и ресторанам в этот период разрешили работать только навынос. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 марта, что в красную категорию, означающую самую высокую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.