[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Производитель кроссовок с человеческой кровью «удивлен» иском Nike

CentralAsia (CA) -  Нью-йоркская компания MSCHF, которая совместно с рэпером Lil Nas X произвела кроссовки с человеческой кровью, ответила на иск бренда Nike из-за нарушения прав на товарный знак. Об этом говорится на сайте компании.

В MSCHF заявили, что «искренне удивлены» действиями Nike. Производитель назвал кроссовки «произведением искусства», которое создано, «чтобы люди могли наблюдать, размышлять, покупать и владеть». В компании также подчеркнули, что «Сатана является такой же частью исторического канона искусства, как и Иисус».

Ранее бренд Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X произвела кроссовки с человеческой кровью. В заявлении бренда подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности бренда к продаже этой модели кроссовок.

Рэпер Lil Nas X презентовал Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей). Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. Позже суд в США запретил продажу «Обуви сатаны».

print
  • Глава МИД Ирана посетит страны Центральной Азии
  • «Сомон Эйр» объявил о возобновлении регулярных полетов по маршруту Душанбе-Москва
  • В Монголии за сутки выявлено 271 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com